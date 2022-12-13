Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО
Новости Беларуси. Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Министерства иностранных дел и Вооруженных Сил. Так внешнеполитическое ведомство теперь возглавляет Сергей Алейник, а командование Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны доверено Андрею Лукьяновичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве. Вчера и с вами Сергей Федорович, и с тобой, Андрей, обсудили все нюансы, его службу будущую, твою работу. Сегодня принято решение о назначении. Сергей Федорович, вас министром иностранных дел, указ я подписал.
– Благодарю вас за высокое доверие.
– Нелегко будет. Копию тебе снимут.
– Андрей Юльянович, вы назначаетесь командующим ВВС и войсками ПВО, тоже непростая ситуация. Я вас всех поздравляю.
– Служу Республике Беларусь, товарищ главнокомандующий.
– Идите работайте. Успехов.
– Спасибо.
Сергей Алейник на дипломатическую службу пришел в 1992 году. В системе внешнеполитических связей страны за это время он занимал разные должности, в том числе работал консулом в Гааге, советником нашего посольства в Королевстве Нидерландов, также представлял Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С февраля этого года трудился в МИДе на должности первого заместителя министра.
Новый командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в свою очередь, профессиональную жизнь накрепко связал с авиацией. В Вооруженных Силах служит с августа 1988 года. В течение десяти лет Андрей Лукьянович командовал 50-й смешанной авиационной базой, а с этого года занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации.
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