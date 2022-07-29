Лазаревич: жители Беларуси видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится

Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в городской ратуше наградили лучших работников столичной торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это продавцы, кондитеры, заведующие магазинами и складами – те люди, которые ежедневно вносят особый вклад в развитие отрасли. Всего 11 профессионалов своего дела. В торжественной обстановке им вручили высокие награды от МАРТ и Мингорисполкома: нагрудный знак, почетные грамоты и благодарности.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень важно, что жители Минска, да и страны в том числе, не ощущают дискомфорта, дисбаланса в магазинах, они видят полные полки. Они видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится. И, конечно же, помощники в продаже этого товара, в обучении, как пользоваться и так далее – это наши работники торговли.

Элла Жовтко, начальник отдела торговли и услуг администрации Ленинского района:

Огромная благодарность за то, что руководство города оценивает по достоинству. Это очень много значит для нас. И дает стимул в дальнейшем быть только лучше.

Ирина Минич, продавец магазина розничной торговли Минского парниково-тепличного комбината:

Изначально был шок, приятный шок, очень приятно. Очень неожиданно. Пользуясь возможностью, хотела бы, конечно, поблагодарить руководителей, которые предоставили мне такую честь – получить диплом.