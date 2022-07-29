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Лазаревич: жители Беларуси видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится

29 июля 2022 14:28
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Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в городской ратуше наградили лучших работников столичной торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Лазаревич: жители Беларуси видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится-1

Это продавцы, кондитеры, заведующие магазинами и складами – те люди, которые ежедневно вносят особый вклад в развитие отрасли. Всего 11 профессионалов своего дела. В торжественной обстановке им вручили высокие награды от МАРТ и Мингорисполкома: нагрудный знак, почетные грамоты и благодарности.  

Лазаревич: жители Беларуси видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Очень важно, что жители Минска, да и страны в том числе, не ощущают дискомфорта, дисбаланса в магазинах, они видят полные полки. Они видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится. И, конечно же, помощники в продаже этого товара, в обучении, как пользоваться и так далее – это наши работники торговли.  

Лазаревич: жители Беларуси видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится-7

Элла Жовтко, начальник отдела торговли и услуг администрации Ленинского района:  
Огромная благодарность за то, что руководство города оценивает по достоинству. Это очень много значит для нас. И дает стимул в дальнейшем быть только лучше.  

Лазаревич: жители Беларуси видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится-10

Ирина Минич, продавец магазина розничной торговли Минского парниково-тепличного комбината:  
Изначально был шок, приятный шок, очень приятно. Очень неожиданно. Пользуясь возможностью, хотела бы, конечно, поблагодарить руководителей, которые предоставили мне такую честь – получить диплом.  

Лазаревич: жители Беларуси видят всегда возможность приобрести любой товар, который им нравится-13

В сфере столичной торговли задействованы тысячи человек. Это не только продавцы, но и товароведы, повара, технические и другие работники. Свой профессиональный праздник сотрудники отрасли отметят в последнее воскресенье июля.

# Госнаграды # общество # Надежда Лазаревич # Ирина Минич # Элла Жовтко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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