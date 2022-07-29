«Доим мы по семь часов». Как живёт бурёнка Сирена – одна из лучших коров молочной породы в стране?

Новости Беларуси. Две бурёнки из Минской области среди победителей национального конкурса «Лучшая племенная корова молочной породы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Шанель из сельхозпредприятия «Гастелловское» и Сирена из «Агрокомбината «Снов». На конкурсе красоты для буренок было представлено 24 участницы из всех регионов страны. В чем секрет высокой продуктивности, узнавала Анастасия Кончиц.

Владимир Митронь, заместитель председателя правления сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»:

Коровы круглый год находятся в коровнике. У них есть спальники. В качестве подстилочного материала на этой ферме используется только песочек.

Всегда полные поилки, сбалансированное кормление и даже массажер для спины. На «Агрокомбинате Снов» у коров стойла почти класса «люкс». А дойку проводят на самом современном оборудовании.

Елена Чудук, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Сычи» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»:

Плюсы, конечно, в том, что быстрее доятся коровы, можно внимание уделить каждой корове. Доим мы по семь часов, трехразовая дойка. Спокойные у нас коровы. Разговариваем с ними, если надо.