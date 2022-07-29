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«Доим мы по семь часов». Как живёт бурёнка Сирена – одна из лучших коров молочной породы в стране?

29 июля 2022 14:02
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Новости Беларуси. Две бурёнки из Минской области среди победителей национального конкурса «Лучшая племенная корова молочной породы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Шанель из сельхозпредприятия «Гастелловское» и Сирена из «Агрокомбината «Снов». На конкурсе красоты для буренок было представлено 24 участницы из всех регионов страны.

В чем секрет высокой продуктивности, узнавала Анастасия Кончиц.

«Доим мы по семь часов». Как живёт бурёнка Сирена – одна из лучших коров молочной породы в стране?-1

Владимир Митронь, заместитель председателя правления сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»:
Коровы круглый год находятся в коровнике. У них есть спальники. В качестве подстилочного материала на этой ферме используется только песочек.

«Доим мы по семь часов». Как живёт бурёнка Сирена – одна из лучших коров молочной породы в стране?-4

Всегда полные поилки, сбалансированное кормление и даже массажер для спины. На «Агрокомбинате Снов» у коров стойла почти класса «люкс». А дойку проводят на самом современном оборудовании.

«Доим мы по семь часов». Как живёт бурёнка Сирена – одна из лучших коров молочной породы в стране?-7

Елена Чудук, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Сычи» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»:
Плюсы, конечно, в том, что быстрее доятся коровы, можно внимание уделить каждой корове. Доим мы по семь часов, трехразовая дойка. Спокойные у нас коровы. Разговариваем с ними, если надо.

«Доим мы по семь часов». Как живёт бурёнка Сирена – одна из лучших коров молочной породы в стране?-10

Александр Петрушко, ветеринарный врач молочно-товарной фермы «Сычи» сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»:
У нас дела.тся профилактические вакцинации, витаминизации. Обязательно корова мониторится в послеродовый период. Делается оценка качества лабораторных показателей, оценка их состояния физического. После этого идет мониторинг в данной группе раздоя. И в дальнейшем проводятся плановые мероприятия, чтобы не допустить инфекций.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Владимир Митронь # Татьяна Наумович # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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