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Дзермант: «В Европе, особенно в западной, нет особого желания воевать, там несут огромные убытки из-за санкций»

29 июля 2022 14:06
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы».  

Политолог: нужно говорить правду — и военным людям, и обычным гражданам, чтобы мы все понимали риски и вызовы. Читайте здесь.  

Дзермант: «В Европе, особенно в западной, нет особого желания воевать, там несут огромные убытки из-за санкций»-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.  

Сегодня очень важно четко давать оценку. Эту оценку, обычно прямо и честно, дает Президент. Он говорит максимально откровенно, без всяких прикрас. Потому что нужно говорить правду и военным людям, и обычным гражданам, чтобы мы все понимали риски и вызовы, которые нас ждут.  

Лукашенко – военным: «крестоносцы» из НАТО вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска. Читайте здесь.  

Дзермант: «В Европе, особенно в западной, нет особого желания воевать, там несут огромные убытки из-за санкций»-4

Алексей Дзермант:  
Александр Лукашенко называет те агрессивные действия, которые ведет сейчас коллективный Запад против Беларуси и России, гибридной войной. С этим сложно спорить. Действительно, западные страны хоть и не ведут против нас прямых боевых действий, но через экономические санкции, информационно-психологическое воздействие и иные способы стараются нанести нам максимальный урон.

Подробности в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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