Дзермант: «В Европе, особенно в западной, нет особого желания воевать, там несут огромные убытки из-за санкций»

Политолог: нужно говорить правду — и военным людям, и обычным гражданам, чтобы мы все понимали риски и вызовы. Читайте здесь .

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы».

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Сегодня очень важно четко давать оценку. Эту оценку, обычно прямо и честно, дает Президент. Он говорит максимально откровенно, без всяких прикрас. Потому что нужно говорить правду и военным людям, и обычным гражданам, чтобы мы все понимали риски и вызовы, которые нас ждут.