Демьян, Аглая и Мишель. Какие редкие имена детей можно встретить в 2022-м?

Новости Беларуси. 7 750 маленьких минчан родилось в первом полугодии 2022-го. По статистике мальчиков больше, чем девочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые семьи дают детям красивые имена. Самыми популярными стали Софья и Максим. Чаще всего мальчиков называли Марк, Михаил, Максим, а девочек София, Алиса, Мария и Ева. Встречались среди них и редкие, такие как Ричард, Демьян, Аглая и Мишель. По законодательству родители могут дать малышу не более двух собственных имен. То, которое зарегистрировано первым в записи акта, считается основным.

Николай Белоусов, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:

Чтобы зарегистрировать рождение ребенка, необходимо обратиться родителям. Ситуации разные в жизни бывают, в случае, если невозможно это сделать родителям, это могут сделать и другие лица. В том числе и органы опеки и попечительства, организации здравоохранения. Перечень документов минимальный. Это паспорт, справка учреждения здравоохранения. И буквально на следующий день люди получают свидетельство о рождении ребенка.