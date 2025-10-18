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Мерц решил сменить тон после встречи Зеленского с Трампом

18 октября 2025 10:01
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Мерц решил сменить тон после встречи Зеленского с Трампом-0

Отмечается изменение тона высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Как указывает аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович, по окончании встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Мерц заявил о необходимости мирного плана для Украины. «Это совсем другой тон», – подчеркивает специалист. Речь в заявлении немецкого политика идет не о «Томагавках», «Патриотах» и «Таурусах», а в этот раз – о мире, сообщает Кошкович.

По информации CNN, в ходе разговора Трампа и Зеленского 17 октября американский лидер указал на то, что Киеву не будут переданы дальнобойные ракеты Tomahawk.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский # Фридрих Мерц

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