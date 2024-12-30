«Наши дети» – Дмитрий и Анна Лукашенко посетили социально-педагогический центр Ошмянского района
Ярко, шумно и весело. Марафон добра «Наши дети» продолжает шествие по стране. Благотворительная акция объединяет тысячи неравнодушных белорусов. Так, сегодня социально-педагогический центр Ошмянского района посетила семья Дмитрия и Анны Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Я хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всем добра, уюта, любви и, конечно же, исполнения желаний.
Сейчас в приюте воспитывается 16 ребят. Это дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И им, как никому другому, нужны поддержка, тепло и внимание – особенно в канун Нового года. Гости сделали все возможное, чтобы создать мальчишкам и девчонкам хорошее настроение и вселить в их сердца веру и надежду на лучшее. Дмитрий Лукашенко с женой и детьми организовали для ребят новогоднее представление.
Мне понравилось, когда мы все танцевали, вызывали Деда Мороза. Я пожелала, чтобы все вернулись домой и тоже хочу этого.
Мне все понравилось, особенно Снегурочка. Настроение хорошее, новогоднее. Мы любим гостей, любим подарки. Долго готовились к этому празднику.
Дарья Лукашенко:
Акция стала уже такой доброй и семейной традицией нашей. Я думаю, что это значимо для каждого человека, чтобы вот так приезжать, дарить позитивные эмоции, дарить частичку тепла замечательным ребятам и приносить им праздник.
Кроме яркого представления гости привезли ребятам сладкие подарки, а также спорт-инвентарь и большой телевизор.