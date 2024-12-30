«Наши дети» – Дмитрий и Анна Лукашенко посетили социально-педагогический центр Ошмянского района

Ярко, шумно и весело. Марафон добра «Наши дети» продолжает шествие по стране. Благотворительная акция объединяет тысячи неравнодушных белорусов. Так, сегодня социально-педагогический центр Ошмянского района посетила семья Дмитрия и Анны Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:

Я хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всем добра, уюта, любви и, конечно же, исполнения желаний.

Сейчас в приюте воспитывается 16 ребят. Это дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И им, как никому другому, нужны поддержка, тепло и внимание – особенно в канун Нового года. Гости сделали все возможное, чтобы создать мальчишкам и девчонкам хорошее настроение и вселить в их сердца веру и надежду на лучшее. Дмитрий Лукашенко с женой и детьми организовали для ребят новогоднее представление.

Мне понравилось, когда мы все танцевали, вызывали Деда Мороза. Я пожелала, чтобы все вернулись домой и тоже хочу этого.