В Мингорисполкоме рассказали, с какими странами у столицы налажено экономическое взаимодействие

Уходит 2024 год. Кто-то его боялся, кто-то смело преодолевал препятствия, кто-то шел строго по намеченным планам и достиг невероятных высот. Подводим итоги года! Каким он остался в памяти белорусов и руководителей городских служб по организации, каких достигли экономических результатов, чем гордимся в медицинской сфере, где открылись новые объекты и куда минчане с удовольствием выходят на прогулку благодаря озеленению и благоустройству, как отметили главные праздники и знаменательные даты, как складывалась общественная деятельность и как готовимся к выборам Президента. Обсудим все это в ток-шоу «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Очень важный показатель то, что огромное количество делегаций, в первую очередь, от наших братьев-россиян побывало в Минске, огромный интерес, в том числе экономический, к нашим сферам. Есть какие-то цифры, сколько у нас побывало человек, делегаций, на какие мероприятия приезжали более охотно?

Александр Евсеев, председатель Комитета экономики Мингорисполкома:

Одно из самых значимых мероприятий было на день города Минска. Был проведен международный экономический форум сотрудничества, где поучаствовало 26 стран, только Российская Федерация была представлена 25 регионами. В нем приняло участие более 400 человек, были определены новые цели, проведена ревизия взаимоотношений на уровне муниципальных властей, на уровне бизнеса, какие-то новые приоритеты поставлены, подписаны новые соглашения. Мы продолжаем взаимодействовать, помимо Российской Федерации – понятно, это наш основной партнер – и с Китайской Народной Республикой, у нас очень тесные отношения и с Пекином, Шанхаем, Чанчунем, Шэньчжэнем. В прошлом году у нас было подписано рамочное соглашение со Вьетнамской Республикой. В 2024 году продолжено взаимодействие с Зимбабве, также у нас дружественные отношения и с юго-восточными регионами. Мы в принципе открыты для всех 126 стран, с которыми Беларусь сотрудничает. Это только подтверждает то, что Беларусь – это мирная страна, мы хотим развиваться, трудиться, мы готовы, наша продукция ценится.

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