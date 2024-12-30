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«Наши дети» – сотрудники СТВ организовали доставку праздничного настроения в детский дом №5

30 декабря 2024 14:15
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К благотворительному марафону «Наши дети» вновь подключились сотрудники нашего телеканала. Доставку праздничного настроения руководство, ведущие и корреспонденты СТВ организовали в столичный детский дом № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь живут почти 70 мальчиков и девочек, которые по разным обстоятельствам остались без попечения родителей. Самому маленькому воспитаннику 6 лет, а самый старший готовится отпраздновать совершеннолетие. Но все они одинаково ждут новогодних чудес.

«Наши дети» – сотрудники СТВ организовали доставку праздничного настроения в детский дом №5-2

Я хочу на Новый год, чтобы у меня было все хорошо в жизни. И добиваться успехов.

«Наши дети» – сотрудники СТВ организовали доставку праздничного настроения в детский дом №5-4

Наталия Хурсевич, директор детского дома № 5 Минска:
Очень приятно, что сегодня, в канун самого Нового года, к нам приехали наши старые, верные и добрые друзья, сотрудники телеканала «Столичное телевидение». И самое главное, наверное, это не те подарки, которые привозятся, а это внимание, любовь, забота, улыбки наших детей, когда они радуются от того, что они нужны нам, взрослым.

Благотворительный марафон продлится до 15 января. За это время он заглянет ко всем ребятам в детские дома и больницы, опекунские и приемные семьи, в другие социальные учреждения.

# СТВ # Наши дети

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