Многодетным минчанам на подготовку к учебному году выделили более 3 млн рублей. Помощь могут оказывать и по месту работы

Новости Беларуси. Количество многодетных семей в Минске ежегодно увеличивается. Сейчас таких насчитывается прядка 17 тысяч. В них воспитываются более 53 тысяч детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этой категории минчан предусмотрены различные льготы и социальная поддержка. Только на подготовку к учебному году многодетным минчанам выделили более 3 миллионов рублей. Помощь получили около 30 тысяч детей. Размер выплаты на каждого ребенка – чуть более 109 рублей. Помимо этого, к 1 сентября многие родители получают матпомощь по месту работы.