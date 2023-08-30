Многодетным минчанам на подготовку к учебному году выделили более 3 млн рублей. Помощь могут оказывать и по месту работы
Новости Беларуси. Количество многодетных семей в Минске ежегодно увеличивается. Сейчас таких насчитывается прядка 17 тысяч. В них воспитываются более 53 тысяч детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для этой категории минчан предусмотрены различные льготы и социальная поддержка. Только на подготовку к учебному году многодетным минчанам выделили более 3 миллионов рублей. Помощь получили около 30 тысяч детей. Размер выплаты на каждого ребенка – чуть более 109 рублей. Помимо этого, к 1 сентября многие родители получают матпомощь по месту работы.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Материальная помощь по месту работу для любой семьи, любого работника определяется условиями коллективного договора. И уже в коллективном договоре наниматель может прописать какие-то основания для повышенной материальной помощи. Например, для оказания материальной помощи – на подготовку детей к школе, конкретно поддержку многодетных семей. Это регулируется в коллективном договоре. По статистике, количество многодетных семей в Минске увеличивается ежегодно порядка на 300 семей.
Что касается школьных льгот, дети из многодетных семей могут бесплатно питаться и обучаться в школах искусств. Кроме того, наполовину снижается стоимость оплаты за учебники. Многодетные родители также имеют право на один дополнительный оплачиваемый выходной в неделю. Предусмотрены льготы и в вопросе обеспечения жильем: предоставляются выгодные кредиты и субсидии.