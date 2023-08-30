7 млн тонн зерна и рапса намолотили в Беларуси. На что делают акцент в уборочной – рассказал Владимир Гракун

В Минсельхозпроде заверили: производимого зерна достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности. Так, в 2022 году валовой сбор маслосемян составил 805 тысяч тонн. В этом сезоне он приближается к 940 тысячам. По всем областям урожайность выше прошлогодней. На руку аграриям состояние конъюнктуры мирового рынка. Среднее значение индекса мировых цен продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций на растительные масла только в июле увеличилось на 12,1 % по сравнению с прошлым месяцем. Экспорт белорусского рапсового масла принесет дополнительную прибыль и дальнейшее укрепление экономики АПК.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Самое главное, на что обращаем внимание сегодня, – это заготовка кормов. Мы приступили к уборке кукурузы. Параллельно мы убираем и многолетние травы, которые сегодня подошли к уборке третьего укоса. В целом мы должны более 30 центнеров кормовых единиц заготовить на одну условную голову. Данные объемы сегодня просчитываются. Самое главное – на местах не упустить время и убрать все, что у нас есть. То есть убрать кукурузу на 917 тысячах гектаров на силос и более 1 миллиона гектаров многолетних трав на пашне и улучшенных сенокосных пастбищах.