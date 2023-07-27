Лазаревич о модернизации Мотовело: мы должны в течение 5 лет достигнуть локализации на нашу продукцию более 50%

Новости Беларуси. Продукция Мотовелозавода стала более популярной среди белорусов. Так, с начала 2023 года на рынке реализовали около 50 тысяч велосипедов, свыше 30 тысяч из них – отечественного производства. Об этом и не только говорили сегодня, 27 июля, на заседании Мингорисполкома с участием председателя Совета Республики, уполномоченного представителя главы государства в Минске Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – стратегия дальнейшего развития Мотовелозавода. Судьба которого находится на личном контроле Президента. Напомним, ранее глава государства поставил ряд конкретных задач. Одна из них – выход на более высокий уровень локализации. За 2022 год его удалось поднять до 60 % для велосипедов и 30 % для мотоциклов. Промышленный потенциал страны позволяет сделать эти значения еще выше.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского горисполкома:

По результату модернизации и акта ввода производства мы должны в течение пяти лет достигнуть локализации на нашу продукцию более 50 %. К чему мы и двигаемся. Совместно с Министерством промышленности каждое предприятие Республики Беларусь было отработано в рамках своей компетенции, в рамках своих возможностей. Мы профинансировали оснастку за счет Мотовело данного предприятия. И буквально ноябрь-декабрь – у нас выходят первые опытные образцы. Я уверена, что наш велосипед, наш мотоцикл станет еще краше, на 100 % белорусским и, конечно же, будем потреблять и покупать нашу продукцию еще в большем объеме.