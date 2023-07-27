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109 рублей на каждого ребёнка. 18 тыс. семей Минска получат матпомощь на подготовку к школе

27 июля 2023 16:49
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Новости Беларуси. Более 18 тысяч семей столицы получат матпомощь на подготовку к школе. Всего на эти цели направят более 3 миллионов 800 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

109 рублей на каждого ребёнка. 18 тыс. семей Минска получат матпомощь на подготовку к школе-1

Размер единовременной выплаты – около 30 % бюджета прожиточного минимума. Или 109 рублей на каждого ребенка. Денежные средства начнут выдавать 1 августа. Чтобы получить такую финансовую поддержку, нужно подготовить документы и подать их по месту учебы детей.

109 рублей на каждого ребёнка. 18 тыс. семей Минска получат матпомощь на подготовку к школе-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Работодатели по месту работы также оказывают материальную помощь в рамках заключенных соглашений с профсоюзными организациями на подготовку детей к школе. Малообеспеченные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право обратиться за государственной адресной помощью в местные исполнительные, распорядительные органы в соответствии с регистрацией по месту жительства для рассмотрения этого вопроса. Также у нас проводится ряд благотворительных мероприятий и акций. Уже стартовала традиционная акция «Портфель первоклассника» в Минске, собранные канцелярские принадлежности по итогам акции будут отданы малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, то есть семьям, которые в этом нуждаются.

Такая форма помощи действует в Беларуси с 2016 года.

# Школы в Беларуси # общество # Ольга Василевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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