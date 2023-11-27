В Чечерске прошёл митинг по случаю 80-летия освобождения района

2 года 3 месяца и 10 дней. Именно столько продолжалась оккупация Чечерского района в годы Великой Отечественной войны. Сегодня там отмечают 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе были полностью сожжены 14 деревень, еще свыше полусотни пострадали частично. Погибли более тысячи мирных жителей. 1 378 человек угнали на принудительные работы в Германию. Митинг по случаю 80-летия освобождения прошел у братской могилы на Замковой горе. В ней покоятся 447 солдат и партизан, отдавших жизни за освобождение города и его окрестностей. С каждым годом благодаря потомкам возвращается все больше имен в героическую летопись истории.

Ольга Цалко, директор средней школы № 2 Чечерска:

Дата, которая хранит в себе память о бойцах, которые подарили нам свободу, о тех жителях, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Эту дату невозможно позволить ни переписать, ни переиначить. Обязательно должны люди про это помнить. Наша задача – передать из поколения в поколение и чтить, хранить, беречь и дай бог не дать повторить такие страшные события той страшной войны.