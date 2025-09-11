Латвия закроет воздушное пространство над границей с РФ

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил о введении временной блокировки воздушного пространства вдоль границы с Россией. С 18:00 11 сентября как минимум на неделю в 50-километровой зоне будет прекращено движение на высоте до 6 000 метров. Об этом пишет РИА Новости.

Тем временем в Польше продолжается обсуждение инцидента с беспилотником. Премьер-министр Дональд Туск сообщил о сбитых дронах, якобы российских, но не предоставил никаких доказательств. По словам главы Еврокомиссии, речь идет о более десяти аппаратах.

Российская сторона отрицает свою участие, подчеркивая, что удары были нанесены сугубо по украинским объектам, и выражает свою готовность к консультациям.

Начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что Минск заблаговременно оповестил соседей о приближении дронов, а силы ПВО страны выследили и частично уничтожили аппараты, которые сбились с курса из-за электронного воздействия.

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