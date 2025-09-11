Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, по просьбе Президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, Президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего помилованы 14 граждан зарубежных государств, в том числе Литвы, Польши, Латвии, Германии, Франции и Великобритании.

Читайте также:

Лукашенко поблагодарил Трампа: ни один Президент США не делал столько, чтобы на планете был мир

Соединенные Штаты официально сняли санкции с «Белавиа» – Коул

Лукашенко: главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира