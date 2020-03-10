Лариса Гринько: «Мы с вами легко можем представить, кто у нас первый ньюсмейкер в нашей стране. Президент»

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы помните журналистику той поры, а если сравнивать, какова роль телевидения, радио, газет, журналов сейчас и в то время? И какова роль журналиста была тогда и сейчас?