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Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»

08 марта 2020 19:04
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
1999 год, трагедия на Немиге. Вы выходите в эфир и начинаете плакать во время эфира. А как же золотое правило, что журналист не должен проявлять эмоции в кадре, а нейтрально доносить  информацию о случившемся.

Гринько о том, что дикторов называют «говорящими головами»: «Согласна. И не вижу в этом ничего предосудительного»

Лариса Гринько, телеведущая:   
Вы знаете, насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул, и когда я сказала, я даже помню эту фразу, что: «Беларуси всегда приходится платить по полной». Многие это не поняли.

Потому что, понимаете, как можно, чтобы в мирное время погибли 53 человека? Меня это очень тронуло. Ещё дочка такого же возраста была. И, конечно же, это не могло пройти мимо меня чисто эмоционально.

Что касается простительно-непростительно, знаете, не я одна в эфире плакала. Мы знаем таких сильных людей, которые не смогли сдержать свои эмоции. Поэтому, я считаю, что в этом нет ничего предосудительного. Это человек. «Ecce homo» – у нас даже была такая программа на СТВ – «Это человек». И он может быть подвержен эмоциям. Хотя, бытует мнение, что сентиментальные люди – это всегда диктаторы.

Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»-1

# Телевидение в Беларуси # общество # Лариса Гринько

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