Михаил Финберг о маме: «Она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию»

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Каким было Ваше детство? Самое яркое воспоминание, связанное с мамой?
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Моя мама была прачка, она стирала бельё в воинской части. Знаете, что такое белье солдатское? Это кальсоны, рубашки. Тяжёлое. Руками в балее. Помните такое слово – балея?
Вадим Щеглов:
Нет.