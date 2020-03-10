Прямой эфир

Михаил Финберг о маме: «Она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию»

10 марта 2020 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Каким было Ваше детство? Самое яркое воспоминание, связанное с мамой?

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Моя мама была прачка, она стирала бельё в воинской части. Знаете, что такое белье солдатское? Это кальсоны, рубашки. Тяжёлое. Руками в балее. Помните такое слово – балея?

Вадим Щеглов:       
Нет.

Михаил Финберг о маме: «Она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию» -1

Михаил Финберг:  
Это там бросают мыло и вот она мылом всё это. А потом она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию, потому что засчитали это всё надомным трудом. Она меня первая отвела в школу, она мне купила скрипку, и она переживала за меня. Но она была очень бедная. То же самое и папа – был бедный человек. Он был коммунист где-то с 16-17 года.

Вадим Щеглов:
Наверное, долго откладывали на эту скрипку?

Михаил Финберг:
Да, 60 рублей надо было платить каждый месяц.

# Пенсии # общество # Михаил Финберг

Другие новости рубрики

Все новости
По лучшим мировым методикам. В Минске открыли учебный центр судебной психиатрии, аналогов которого нет в Беларуси
10 марта 2020 11:22

По лучшим мировым методикам. В Минске открыли учебный центр судебной психиатрии, аналогов которого нет в Беларуси

Оксана Бичун: «Во всём мире принято делать рекламные туры для туроператоров. В Беларуси это очень большая проблема»
10 марта 2020 11:22

Оксана Бичун: «Во всём мире принято делать рекламные туры для туроператоров. В Беларуси это очень большая проблема»

Цвирко: «Почему-то у нас боятся ступить шаг в сторону. Экскурсионные фирмы. Им удобнее проехать по маршруту, тысячу раз проезженному»
10 марта 2020 11:13

Цвирко: «Почему-то у нас боятся ступить шаг в сторону. Экскурсионные фирмы. Им удобнее проехать по маршруту, тысячу раз проезженному»