Михаил Финберг о маме: «Она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию»

Михаил Финберг:

Это там бросают мыло и вот она мылом всё это. А потом она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию, потому что засчитали это всё надомным трудом. Она меня первая отвела в школу, она мне купила скрипку, и она переживала за меня. Но она была очень бедная. То же самое и папа – был бедный человек. Он был коммунист где-то с 16-17 года.