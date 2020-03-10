«Церковь можно назвать совестью человечества». Фёдор Повный в программе «В людях»

Новости Беларуси. В гостях у программы «В людях» на телеканале «РТР-Беларусь» побывал протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска.
Новости Беларуси. В гостях у программы «В людях» на телеканале «РТР-Беларусь» побывал протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Не сунь руку к свечке – обожжешься.
Церковь можно назвать совестью человечества.
Вадим Щеглов, СТВ:
Ваша судьба могла сложится иначе.
Федор Повный:
Я с детства мечтал быть летчиком.
Программу «В людях» с Федором Повным смотрите в воскресенье, 15 марта, в 21.15 на телеканале «РТР-Беларусь».