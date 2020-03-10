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«Церковь можно назвать совестью человечества». Фёдор Повный в программе «В людях»

10 марта 2020 11:42
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Новости Беларуси. В гостях у программы «В людях» на телеканале «РТР-Беларусь» побывал протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска.

«Церковь можно назвать совестью человечества». Фёдор Повный в программе «В людях»-1

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Не сунь руку к свечке – обожжешься.

Церковь можно назвать совестью человечества.

Вадим Щеглов, СТВ:
Ваша судьба могла сложится иначе.

«Церковь можно назвать совестью человечества». Фёдор Повный в программе «В людях»-4

Федор Повный:
Я с детства мечтал быть летчиком.

«Церковь можно назвать совестью человечества». Фёдор Повный в программе «В людях»-7

Программу «В людях» с Федором Повным смотрите в воскресенье, 15 марта, в 21.15 на телеканале «РТР-Беларусь».

# Православные в Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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