По лучшим мировым методикам. В Минске открыли учебный центр судебной психиатрии, аналогов которого нет в Беларуси

Новости Беларуси. Современный и технологичный подход. 10 марта в столице открыли учебный центр судебной психиатрии, аналогов которого в Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В открытии приняли участие председатель Государственного комитета судебных экспертиз, а также руководство Администрации Президента.

Именно по поручению главы государства в 2018 году было выделено финансирование для ввода объекта. Ранее на месте комплекса было дошкольное учреждение образования. Сейчас в одном месте собраны все самые современные технологии работы с детьми и подростками, которые подверглись насилию или попали в другую трудную ситуацию. Центр состоит из двух блоков. В первом находятся помещения для беседы с детьми, проведения судебно-психиатрических экспертиз и психолого-физиологических исследований. В другом блоке – учебные классы для подготовки специалистов.