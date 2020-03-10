По лучшим мировым методикам. В Минске открыли учебный центр судебной психиатрии, аналогов которого нет в Беларуси

Новости Беларуси. Современный и технологичный подход. 10 марта в столице открыли учебный центр судебной психиатрии, аналогов которого в Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В открытии приняли участие председатель Государственного комитета судебных экспертиз, а также руководство Администрации Президента.
Именно по поручению главы государства в 2018 году было выделено финансирование для ввода объекта. Ранее на месте комплекса было дошкольное учреждение образования. Сейчас в одном месте собраны все самые современные технологии работы с детьми и подростками, которые подверглись насилию или попали в другую трудную ситуацию.
Центр состоит из двух блоков. В первом находятся помещения для беседы с детьми, проведения судебно-психиатрических экспертиз и психолого-физиологических исследований. В другом блоке – учебные классы для подготовки специалистов.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Особенность этого центра состоит в том, что в этих стенах собраны со всей республики лучшие специалисты в области судебной психологии, культурологии, психиатрии. Здесь же внедрены и применяются самые лучшие мировые научно обоснованные методики.
В совокупности это все позволяет с вероятностью, близкой к 100 %, установить все обстоятельства совершения в отношении ребенка насильственных преступлений и иных противоправных действий.
В новом центре есть комнаты для проживания, а также кухни и игровые помещения. Главная цель центра – создать условия комфорта и безопасности для детей. А это, в свою очередь, позволит психологам и судебным экспертам работать более эффективно.