Квесты, фуд-корт и фейерверк. Что приготовили организаторы фестиваля «Вытокi» в Минске?

Новости Беларуси. Минск перенимает эстафету фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу». В столице культурно-спортивный марафон стартовал в пятницу, 27 августа, экскурсионной программой по историческому центру – Верхнему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно познакомиться с работами белорусских художников, обсудить продвижение национальных и региональных брендов с экспертами.

В субботу гостей ждет площадка у Дворца спорта. В программе олимпийский квест, фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка белорусских брендов, вокальный конкурс и ярмарка.