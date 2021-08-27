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Квесты, фуд-корт и фейерверк. Что приготовили организаторы фестиваля «Вытокi» в Минске?

27 августа 2021 13:09
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Новости Беларуси. Минск перенимает эстафету фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу». В столице культурно-спортивный марафон стартовал в пятницу, 27 августа, экскурсионной программой по историческому центру – Верхнему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Квесты, фуд-корт и фейерверк. Что приготовили организаторы фестиваля «Вытокi» в Минске?-1

Здесь можно познакомиться с работами белорусских художников, обсудить продвижение национальных и региональных брендов с экспертами. 

Квесты, фуд-корт и фейерверк. Что приготовили организаторы фестиваля «Вытокi» в Минске?-4

В субботу гостей ждет площадка у Дворца спорта. В программе олимпийский квест, фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка белорусских брендов, вокальный конкурс и ярмарка. 

Квесты, фуд-корт и фейерверк. Что приготовили организаторы фестиваля «Вытокi» в Минске?-7

Программу завершит концерт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова. Ну а в 22:00 небо над столицей озарит фейерверк.

# Фестиваль # общество # Виталий Кульбаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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