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Тест на ВИЧ показал положительный результат. Психолог о том, что стоит сделать в первую очередь

27 августа 2021 13:08
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А вы потом предупредили своих половых партнеров, что у вас положительный статус? Вы им сказали?

Тест на ВИЧ показал положительный результат. Психолог о том, что стоит сделать в первую очередь-1

Владислав, человек с положительным ВИЧ-статусом: 
С кем были контакты последние, я, ну… Смотрите, с чего началось. Я поревел и в депрессию на полгода, потому что как дальше жить? Говорят, депрессия – это не разрушительная штука, это время, чтобы тебе подумать, как жить дальше. Я вот сидел, думал. Периодически поплакивал, периодически подбухивал.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: 
Лекарства тоже какие-то уже приходилось принимать? Или эти полгода…?

Владислав: 
Эти полгода находил в себе силы, чтобы написать тем, с кем у меня было.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: 
Что делать людям, которые получают на руки эти анализы и просто не готовы к осознанию, к принятию того, что у них такой диагноз?

Тест на ВИЧ показал положительный результат. Психолог о том, что стоит сделать в первую очередь-3

Вадим Кецко, психолог: 
В первую очередь я бы посоветовал дать себе время. Потому что надо подготовиться даже к собственной реакции, она у всех индивидуальная. Тот же шок может длиться не очень понятно сколько времени.

Алена Родовская: 
Почему мы слышим очень много историй (лично мне рассказанные истории, потому что мы каждый год приглашаем специалистов и рассказываем об этой проблеме), что некоторые люди до такой степени становятся жестокими, что просто берут и заражают? Это у них обида, что с ними так произошло, и они несут дальше эту болезнь в массы?

Вадим Кецко: 
Я думаю, что это достаточно единичные случаи. Мне, по крайней мере, в моей практике еще не попадались такие люди, которые так делали.

Тест на ВИЧ показал положительный результат. Психолог о том, что стоит сделать в первую очередь-5

Алена Родовская: 
А кто признается?

Вадим Кецко: 
Тоже согласен, потому что это на самом деле очень сложно проверить – откуда источник. Бывает иногда сложно, кто заразил. Даже в какой-то мере я думаю, что люди, которые намеренно это делают  – это в какой-то мере еще фантазии и выдумка, завязанная на страхе.

«Ну вот что же ты мне не сказала-то?» Мужчина рассказал, как узнал о ВИЧ-положительном статусе (подробности здесь).

# ВИЧ/СПИД # Вадим Кецко # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Наталья Надольская

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