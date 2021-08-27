Тест на ВИЧ показал положительный результат. Психолог о том, что стоит сделать в первую очередь
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А вы потом предупредили своих половых партнеров, что у вас положительный статус? Вы им сказали?
Владислав, человек с положительным ВИЧ-статусом:
С кем были контакты последние, я, ну… Смотрите, с чего началось. Я поревел и в депрессию на полгода, потому что как дальше жить? Говорят, депрессия – это не разрушительная штука, это время, чтобы тебе подумать, как жить дальше. Я вот сидел, думал. Периодически поплакивал, периодически подбухивал.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Лекарства тоже какие-то уже приходилось принимать? Или эти полгода…?
Владислав:
Эти полгода находил в себе силы, чтобы написать тем, с кем у меня было.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что делать людям, которые получают на руки эти анализы и просто не готовы к осознанию, к принятию того, что у них такой диагноз?
Вадим Кецко, психолог:
В первую очередь я бы посоветовал дать себе время. Потому что надо подготовиться даже к собственной реакции, она у всех индивидуальная. Тот же шок может длиться не очень понятно сколько времени.
Алена Родовская:
Почему мы слышим очень много историй (лично мне рассказанные истории, потому что мы каждый год приглашаем специалистов и рассказываем об этой проблеме), что некоторые люди до такой степени становятся жестокими, что просто берут и заражают? Это у них обида, что с ними так произошло, и они несут дальше эту болезнь в массы?
Вадим Кецко:
Я думаю, что это достаточно единичные случаи. Мне, по крайней мере, в моей практике еще не попадались такие люди, которые так делали.
Алена Родовская:
А кто признается?
Вадим Кецко:
Тоже согласен, потому что это на самом деле очень сложно проверить – откуда источник. Бывает иногда сложно, кто заразил. Даже в какой-то мере я думаю, что люди, которые намеренно это делают – это в какой-то мере еще фантазии и выдумка, завязанная на страхе.
«Ну вот что же ты мне не сказала-то?» Мужчина рассказал, как узнал о ВИЧ-положительном статусе (подробности здесь).