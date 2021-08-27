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Чтобы вытеснить к белорусской границе 17 мигрантов, литовские пограничники натравливали служебную собаку

27 августа 2021 11:52
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Продолжаются провокации литовских и латвийских пограничников. Очередная выходка зафиксирована на участке Лидского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Чтобы вытеснить к белорусской границе 17 мигрантов, литовские пограничники натравливали служебную собаку-1

Чтобы вытеснить к белорусской границе 17 мигрантов, литовские пограничники натравливали служебную собаку. Иностранцы рассказали белорусам, что просили литовцев предоставить им статус беженца. Однако вместо этого, в нарушение всех международных норм, их доставили к белорусской границе, угрожая при этом применением физической силы и оружия.

Чтобы вытеснить к белорусской границе 17 мигрантов, литовские пограничники натравливали служебную собаку-3

26 августа жестоко обошлись с мигрантами и латвийские пограничники. Группа афганских беженцев прибыла в эту страну 23 августа.

Чтобы вытеснить к белорусской границе 17 мигрантов, литовские пограничники натравливали служебную собаку-5

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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