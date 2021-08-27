Продолжаются провокации литовских и латвийских пограничников. Очередная выходка зафиксирована на участке Лидского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы вытеснить к белорусской границе 17 мигрантов, литовские пограничники натравливали служебную собаку. Иностранцы рассказали белорусам, что просили литовцев предоставить им статус беженца. Однако вместо этого, в нарушение всех международных норм, их доставили к белорусской границе, угрожая при этом применением физической силы и оружия.