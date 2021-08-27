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Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»

27 августа 2021 12:38
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Новости Беларуси. Курсанты белорусской Академии МВД 27 августа принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади главных государственных символов страны – герба и флага – прозвучали слова клятвы на верность Родине. По традиции ритуал начался торжественным выносом знамени Академии МВД.

Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»-1

Почти 500 первокурсников перед лицом своих родных, старших офицеров и ветеранов. За плечами нового пополнения – курс молодого бойца. Впереди – теоретические и практические занятия. 

Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»-3

Никита Демидов, курсант Академии МВД Беларуси: 
Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта – прийти сюда, на присягу, и вступить в ряды милиции. Стать милиционером.

Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»-5

Артем Юрковский, курсант Академии МВД Беларуси: 
Первые дни… все дни, когда мы тренировались, мы особо не понимали, что это. Мы не брали это в голову. А сейчас мы уже пониманием, что мы официально становимся курсантами Академии МВД и то, что на нас лежат очень большие задачи. Мы уже должны служить народу и Республике Беларусь.

Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»-7

На протяжении ряда лет в учреждении готовят офицеров правоохранительной системы, Следственного комитета, Департамента финансовых расследований и Госэкспертизы.

Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»-9

Роман Жданов: 
Сегодня торжественный день не только для него, но и для нас. Потому что он с сегодняшнего дня становится не просто гражданином нашего общества, а становится защитником конституционного строя нашей страны.

Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»-11

Наталья Жданова: 
Гордимся, любим, надеемся, верим, поддерживаем. И будем все это время скучать, ждать домой.

Курсанты Академии МВД принесли присягу: «Я ждал этого дня. Это, можно сказать, была моя мечта»-13

Два дня первокурсники проведут в кругу семьи, а в понедельник, 30 августа, приступят к учебе на своих факультетах, чтобы доказать делом, что они готовы носить офицерские погоны.

# Образование в Беларуси

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