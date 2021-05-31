Квесты, фестивали, лингвистические лагеря. Где отдохнуть детям на летних каникулах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Летние каникулы наступили, а значит можно задвинуть в полку домашние задания, запастись панамами и окунуться в море приключений. Яркая программа специально для вас.

Школьницы:

Я поеду в лагерь, он находится в Гродно, также я поеду в поход со своей семьей. Я поеду в Россию на выпускной к брату. Как известно, лето – это маленькая жизнь. И пандемия не приговор. В лагерях и санаториях навели лоск и планируют оздоровить 342 тысячи мальчишек и девчонок. Родители могут быть спокойны. Без справки посторонним вход воспрещен. Температура, социальная дистанция – все под контролем. Единственный минус – отмена родительских дней. Но у пап и мам будет возможность передать вкусняшки в специально отведенных местах.

Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Центры дополнительного образования детей и молодежи организуют более 10 тысяч различных объединений по интересам не только в школьных лагерях, но и в загородных. Будут организованы такие популярные смены, как юный краевед, юный эколог, юный археолог.

В программу по уму и сердцу включены квесты, фестивали, лингвистические лагеря. Ну, а если ваш ребенок хочет почувствовать себя Робинзоном – лучше палаточного и веревочного городков еще ничего не придумали. На лоне дикой природы дети научатся выживать в экстремальных условиях и поймут, что такое команда. Тот случай, когда лесные джунгли оторвут от телефонов.

Закалить характер и окунуться в армейские будни мальчишки смогут на базе лагеря «Патриот» в Острошицком городке. А на Браславских озерах примерить роль капитана и уйти в дальнее плавание под белыми парусами.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Летняя оздоровительная кампания в Минске стартовала. На сегодняшнее утро уже функционируют шесть оздоровительных лагерей. Всего более 660 лагерей различных типов. Мы планируем оздоровить более 62 тысяч детей, более полутора тысяч детей-сирот и около тысячи детей-инвалидов.

В 2021 году впервые на базе санатория «Ислочь» мы будем оздоравливать детей с сахарным диабетом (планируем оздоровить 80 таких деток) и 20 детей с кардио патологией в сопровождении одного из родителей. И причем как для детей, так и для сопровождающего – все оплачено из городского бюджета.

Спелеолечение, дыхательная гимнастика, фиточаи – все включено, чтобы за партами ученики были бодры и веселы. Ведь удержать интерес «поколения Альфа» непросто, в четырех стенах скучно, а домик в деревне, увы, есть не у всех. Благо, все детские лагеря и санатории расположены в самых живописных местечках.

А Синеокая богата на замки и заповедники. Отправиться в сафари-тур, пройтись на болотоступах по Ельне, полетать на дельтаплане в Озерце или почувствовать себя космонавтами в перевернутом доме – выбор за вашей семьей. Внутренний туризм на высоте.

Валерий Нафранович:

Как правило, работают опытные воспитатели, работники, поэтому у нас этот процесс налажен и интересен. Ребята, приезжая в лагерь, потом опять возвращаются, потому что воспитательный процесс наполнен очень серьезно.