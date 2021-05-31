В Могилёве появится новый городской пляж на берегу Фатинского залива

Новости Беларуси. Новый городской пляж появится в Могилеве. Зона отдыха разместится на берегу Фатинского залива и станет удачным продолжением благоустройства территории возле нового спортивного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь идет вторая очередь строительных работ, к ноябрю для жителей молодого микрорайона планируют открыть сразу два бассейна. А этим летом отдохнуть у воды местные смогут на новом пляже. Сейчас на прибрежной полосе ведутся земляные работы. Территорию выравнивают и завозят песок.

Дмитрий Гришечко, заместитель директора «Могилевзеленстрой»:

Работаем над благоустройством территории Фатинской затоки, которая составляет порядка 30 гектаров. В дальнейшем тут будет завозиться песок, будут делаться газоны, устанавливаться теневые навесы, лежаки для отдыха горожан.