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В том числе Владимира Карвата. В Бресте разместят 24 барельефа героев

31 мая 2021 07:19
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Новости Беларуси. Масштабный проект по увековечиванию памяти героев развернулся в Бресте. Там приступили к реконструкции аллеи «Их именами названы улицы Бреста». На дороге, ведущей к Цитадели, разместят 24 барельефа героев, связанных с историей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе Владимира Карвата. В Бресте разместят 24 барельефа героев-1

В свое время стелы с именами знаменитых земляков на проспекте Машерова были демонтированы. С тех пор к ним никто не возвращался. Теперь аллею памяти решили возродить.

В том числе Владимира Карвата. В Бресте разместят 24 барельефа героев-4

Ее протяженность составит больше 300 метров. На 13 гранитных основаниях разместят 24 бронзовых бюста. С ними поработали реставраторы. К знаковым именам добавили еще одного героя уже суверенной Беларуси – Владимира Карвата. Сейчас ведется монтаж гранитных оснований. Процесс трудоемкий и сложный. Вес одной композиции – больше полутора тонн.

В том числе Владимира Карвата. В Бресте разместят 24 барельефа героев-7

Николай Сидорук, главный инженер Брестского спецпредприятия:
Проект немножко нетипичный. Мы и раньше занимались работой с натуральным камнем, но в таких масштабах, таких размерах впервые. Но спецпредприятие с этим успешно справилось, будем надеяться, что это будет радовать жителей и гостей Бреста. Мы помогаем сохранить нашу историю, наши героические будни, а также сохранить память о тех героических людях.

В том числе Владимира Карвата. В Бресте разместят 24 барельефа героев-10

Спонсорами городской инициативы выступили 14 предприятий Бреста. В темное время композиции на аллее будут подсвечиваться. Завершить работы по монтажу планируют до 22 июня, даты начала Великой Отечественной войны.

# История # общество # Николай Сидорук # Владимир Карват # Фотофакт

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