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В Беларуси официально завершается учебный год. Заезды в лагеря отдыха начнутся уже 1 июня

31 мая 2021 06:51
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Новости Беларуси. 31 мая в Беларуси официально завершается учебный год. Последний звонок для учеников выпускных классов прозвенел еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 1 июня, их ждут первые экзамены.

В Беларуси официально завершается учебный год. Заезды в лагеря отдыха начнутся уже 1 июня-1

У большинства же ребят главная забота – как с пользой провести время. Уже в первый день лета начнутся заезды в лагеря отдыха. Всего за три месяца в Беларуси планируется оздоровить более 342 тысяч детей.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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