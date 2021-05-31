В Беларуси официально завершается учебный год. Заезды в лагеря отдыха начнутся уже 1 июня

Новости Беларуси. 31 мая в Беларуси официально завершается учебный год. Последний звонок для учеников выпускных классов прозвенел еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 1 июня, их ждут первые экзамены.

У большинства же ребят главная забота – как с пользой провести время. Уже в первый день лета начнутся заезды в лагеря отдыха. Всего за три месяца в Беларуси планируется оздоровить более 342 тысяч детей.