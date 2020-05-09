Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора

За войну Алексей Семенков совершил более 500 боевых вылетов, из которых 300 – за линию фронта. Был тяжело ранен и оказался единственным из экипажа, кто позже смог снова летать.
За войну Алексей Семенков совершил более 500 боевых вылетов, из которых 300 – за линию фронта. Был тяжело ранен и оказался единственным из экипажа, кто позже смог снова летать.
В Беларусь Семенков приезжал часто, построил дом для родителей, часто собирался с друзьями. О его дружбе с Гагариным знали все.
Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии
Галина Леонович, племянница Алексея Семенкова:
Алексей Иванович рассказывал такой случай. Он уже был замминистра гражданской авиации и очень подружился с Юрием Алексеевичем Гагариным. И был у него в гостях.
Ну, говорит, мы там выпили и домой поехал сам, а потом приехал домой и звоню. «Ты знаешь, – говорит, – всю дорогу меня милиция сопровождала. Я все боялся, что остановят, а доехал домой, они развернулись и уехали». А Юрка рассмеялся и говорит: «Так это же я вызвал, чтобы тебя другие не остановили». То есть Гагарин прикрыл друга.