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Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора

09 мая 2020 15:51
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За войну Алексей Семенков совершил более 500 боевых вылетов, из которых 300  за линию фронта. Был тяжело ранен и оказался единственным из экипажа, кто позже смог снова летать.

Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора-1

В Беларусь Семенков приезжал часто, построил дом для родителей, часто собирался с друзьями. О его дружбе с Гагариным знали все.

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Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора-3

Галина Леонович, племянница Алексея Семенкова:
Алексей Иванович рассказывал такой случай. Он уже был замминистра гражданской авиации и очень подружился с Юрием Алексеевичем Гагариным. И был у него в гостях.

Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора-5

Ну, говорит, мы там выпили и домой поехал сам, а потом приехал домой и звоню. «Ты знаешь, – говорит, – всю дорогу меня милиция сопровождала. Я все боялся, что остановят, а доехал домой, они развернулись и уехали». А Юрка рассмеялся и говорит: «Так это же я вызвал, чтобы тебя другие не остановили». То есть Гагарин прикрыл друга.

# Великая Отечественная война # Юрий Гагарин

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