Как Гагарин прикрыл от милиции друга-авиатора

За войну Алексей Семенков совершил более 500 боевых вылетов, из которых 300 – за линию фронта. Был тяжело ранен и оказался единственным из экипажа, кто позже смог снова летать.

В Беларусь Семенков приезжал часто, построил дом для родителей, часто собирался с друзьями. О его дружбе с Гагариным знали все. Дружил с Гагариным и ездил на молочной «Победе». Факты о лётчике, перевозившем Акт о капитуляции Германии

Галина Леонович, племянница Алексея Семенкова:

Алексей Иванович рассказывал такой случай. Он уже был замминистра гражданской авиации и очень подружился с Юрием Алексеевичем Гагариным. И был у него в гостях.