«Родила я в интернате». Почему женщины бросают своих детей? Реальные истории

Новости Беларуси. Свыше 800 уголовных дел за 2020 год в Минске и только в 2021-м больше 400 завели на недородителей, которые задолжали своим детям и государству за их содержание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Елене нет и 30. Она променяла своих троих детей на нового мужчину. Первенца опекает свекровь, а два ребенка попали в приемные семьи. Прогулы на работе привели к задолженности по алиментам. Завели уголовное дело.

Елена Росакович:

Живу сейчас с другим мужчиной, а он как-то не готов к чужим детям. Оксана Семашко, корреспондент:

То есть дело только в мужчине? Елена Росакович:

Да. С законным мужем не повезло.

Оксана Семашко:

Почему? Елена Росакович:

Ай, в ЛТП вечно сидит. Двое детей я родила без парня, без мужа, поэтому мне как-то... И родила я в интернате. Сама я из детского дома. Маму лишили родительских прав. Забрали первого брата. Я написала заявление, потому что ему там страшно было. «Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём рассказали дети в приюте? Оксана Семашко:

А почему вы тогда на примере своих детей все не исправили, не дали им больше того, чего не дали вам родители? Елена Росакович:

Не знаю. Может, молодая была, не понимала. Стрела амура, говорит, не единожды попадала не в тех мужчин. Небезынтересно – на футболке собеседницы выстрел в три сердца. Своих детей она как минимум ранила и уже почти забыла, как и их возраст.

Елена Росакович:

Конечно, хочется увидеть, но как-то уже забывается. Старшему одиннадцать. Младшему четыре. Оксана Семашко:

А помните ли вы вообще дни рождения детей? Елена Росакович:

Конечно, 2011-й, 2013-й и 2017-й. В нашей стране содержать своих несовершеннолетних детей обязаны родители. А если мама и папа переложили заботу о ребенке на государство, должны возмещать расходы.