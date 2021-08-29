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«Родила я в интернате». Почему женщины бросают своих детей? Реальные истории

29 августа 2021 16:31
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Новости Беларуси. Свыше 800 уголовных дел за 2020 год в Минске и только в 2021-м больше 400 завели на недородителей, которые задолжали своим детям и государству за их содержание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Елене нет и 30. Она променяла своих троих детей на нового мужчину. Первенца опекает свекровь, а два ребенка попали в приемные семьи. Прогулы на работе привели к задолженности по алиментам. Завели уголовное дело.

«Родила я в интернате». Почему женщины бросают своих детей? Реальные истории-1

Елена Росакович:
Живу сейчас с другим мужчиной, а он как-то не готов к чужим детям.

Оксана Семашко, корреспондент:
То есть дело только в мужчине?

Елена Росакович:
Да. С законным мужем не повезло.

«Родила я в интернате». Почему женщины бросают своих детей? Реальные истории-4

Оксана Семашко:
Почему?

Елена Росакович:
Ай, в ЛТП вечно сидит. Двое детей я родила без парня, без мужа, поэтому мне как-то... И родила я в интернате. Сама я из детского дома. Маму лишили родительских прав. Забрали первого брата. Я написала заявление, потому что ему там страшно было.

«Я не хочу, чтобы приходили мама с папой». О чём рассказали дети в приюте?

Оксана Семашко:
А почему вы тогда на примере своих детей все не исправили, не дали им больше того, чего не дали вам родители?

Елена Росакович:
Не знаю. Может, молодая была, не понимала.

Стрела амура, говорит, не единожды попадала не в тех мужчин. Небезынтересно – на футболке собеседницы выстрел в три сердца. Своих детей она как минимум ранила и уже почти забыла, как и их возраст.

«Родила я в интернате». Почему женщины бросают своих детей? Реальные истории-7

Елена Росакович:
Конечно, хочется увидеть, но как-то уже забывается. Старшему одиннадцать. Младшему четыре.

Оксана Семашко:
А помните ли вы вообще дни рождения детей?

Елена Росакович:
Конечно, 2011-й, 2013-й и 2017-й.

В нашей стране содержать своих несовершеннолетних детей обязаны родители. А если мама и папа переложили заботу о ребенке на государство, должны возмещать расходы.

«Родила я в интернате». Почему женщины бросают своих детей? Реальные истории-10

Андрей Демиденко, начальник отдела УСК по Минску:
Уголовная ответственность может наступить при неявке на работу 10 и более рабочих дней в течение трех месяцев либо при сокрытии или занижении должником размера заработной платы, а также при уклонении от трудоустройства по судебному постановлению.

Эта белоруска навсегда «пропила» своих сыновей. Интервью, которое стоит услышать каждому. Читайте здесь.

# Дети и родители # общество # Елена Росакович # Оксана Семашко # Андрей Демиденко # Фотофакт

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