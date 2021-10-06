«Наши яблоки экологически чистые». Как обрабатывают фрукты в Польше и почему лучше «купляць беларускае»?

Новости Беларуси. Важно понимать, что полнота прилавков магазинов, как и полок холодильников, напрямую зависит от тех, кто сейчас трудится в полях. Но работы много – порой банально не хватает рабочих рук. Поэтому оказать посильную помощь аграриям может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тут нам весело». Как студенты из Туркменистана стали передовиками на уборочной в Беларуси – читать здесь.

Сегодня яблоневые сады уже опустели на 60 %. Свежие белорусские фрукты на ближайшее время разместят в хранилище. При определенных температурных условиях они будут ждать очереди, чтобы попасть на полки магазинов. Конкуренция здоровая. Как и само отечественное яблоко.