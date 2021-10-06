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«Тут нам весело». Как студенты из Туркменистана стали передовиками на уборочной в Беларуси

06 октября 2021 19:13
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Новости Беларуси. Важно понимать, что полнота прилавков магазинов, как и полок холодильников, напрямую зависит от тех, кто сейчас трудится в полях. Но работы много – порой банально не хватает рабочих рук. Поэтому оказать посильную помощь аграриям может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Тут нам весело». Как студенты из Туркменистана стали передовиками на уборочной в Беларуси-1

Например, в самых больших яблоневых садах Витебской области – это земли Толочинского консервного завода – все силы брошены на уборку фруктов. И здесь, чтобы не потерять такие нужные зимой витамины, плечо подставили колледжи и вузы региона.  

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«Тут нам весело». Как студенты из Туркменистана стали передовиками на уборочной в Беларуси-3

Виктор Пралич, корреспондент:
Второй год уборка урожая в Толочинских садах приобретает международный уровень. На помощь приезжают студенты из Туркменистана, которые учатся в Витебске. Ребята, кстати, передовики производства.  

Расписан у них не только рабочий день по минутам, но и досуг. Кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Ребят знакомят с культурой Беларуси, организовывают лазертаг. Днем же у них задача – собрать побольше яблок.  

«Тут нам весело». Как студенты из Туркменистана стали передовиками на уборочной в Беларуси-5

Давлет Акджатаев, студент Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:
Много. Тракторов 7-8, иногда 9 в день получается, смотря работа как пойдет. Тут нам весело. Нескучно.  

# Уборочная кампания # общество # Виктор Пралич # Давлет Акджатаев # Фотофакт

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