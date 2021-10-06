«Тут нам весело». Как студенты из Туркменистана стали передовиками на уборочной в Беларуси

Новости Беларуси. Важно понимать, что полнота прилавков магазинов, как и полок холодильников, напрямую зависит от тех, кто сейчас трудится в полях. Но работы много – порой банально не хватает рабочих рук. Поэтому оказать посильную помощь аграриям может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши яблоки экологически чистые». Как обрабатывают фрукты в Польше и почему лучше «купляць беларускае», читайте здесь .

Например, в самых больших яблоневых садах Витебской области – это земли Толочинского консервного завода – все силы брошены на уборку фруктов. И здесь, чтобы не потерять такие нужные зимой витамины, плечо подставили колледжи и вузы региона.

Виктор Пралич, корреспондент:

Второй год уборка урожая в Толочинских садах приобретает международный уровень. На помощь приезжают студенты из Туркменистана, которые учатся в Витебске. Ребята, кстати, передовики производства.

Расписан у них не только рабочий день по минутам, но и досуг. Кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Ребят знакомят с культурой Беларуси, организовывают лазертаг. Днем же у них задача – собрать побольше яблок.