«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков

Новости Беларуси. Новый год ближе, чем кажется. Кондитерские фабрики перешли на особый режим работы: все силы брошены на выполнение новогоднего заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сладкие подарки фасуются в несколько смен. Только на гомельской фабрике «Спартак» в этом сезоне планируют подготовить около 800 тысяч подарочных баулов весом от 300 граммов до 2 килограммов каждый. Удивлять в 2021 году планируют не только новыми сладостями, но и оригинальной упаковкой. Сюжет Александра Добрияна. Николай Черненко в шутку называет себя главным помощником Деда Мороза. Вот уже шестой сезон он заведует новогодним конвейером. Всего за несколько месяцев под его руководством в этом цеху упакуют 800 тысяч подарков.

Николай Черненко, начальник участка новогодней расфасовки СП ОАО «Спартак»:

Сезон начался довольно-таки интенсивно. Начали работать в двухсменном режиме. Все дети хотят своевременно получить подарки к Новому году. Все их очень ждут и надеются. У меня свои дети, они тоже очень ждут этого момента, ежедневно просят: папа, ну когда наконец уже ты принесешь подарки. Я стараюсь своевременно делать свою работу. Все планируем заранее. Особенно в этом году. Потому что объем работы большой.

Ассортимент конфет в подарках в зависимости от веса колеблется от 13 до 49 наименований. Причем каждая пятая конфета – новинка 2021 года. Но не ассортиментом единым берутся новогодние объемы.

Александр Добриян, корреспондент:

Каждую осень кондитерские фабрики переходят на особый режим работы. Однако создается впечатление, что операция «Новый год» здесь не заканчивается никогда. Например, к выбору дизайна подарков приступили еще в феврале. Этот красавец-тигр, кто еще не знает – символ будущего 2022 года, был выбран из более чем 40 вариантов. Под новогоднюю елку он принесет более килограмма сладостей.

За последние десятилетия произошла настоящая революция в упаковке новогодних подарков. На смену картонной классике пришли плюшевые игрушки, жестяные ларцы, музыкальные шкатулки. Хит сезона – тубы с шикарной полиграфией. Но даже на первый взгляд самые привычные картонные упаковки сегодня уже совсем не те, что были раньше.

Ирина Амельченко, начальник отдела упаковки СП ОАО «Спартак»:

Мы пользуемся этим приложением уже года три. Оно очень популярно среди наших покупателей. Да и мы сами, когда получаем эти баулы, эту новогоднюю упаковку, скачиваем приложение. Всегда очень приятно и весело. Всегда какое-то праздничное настроение и ожидание праздника и волшебства.