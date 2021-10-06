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«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков

06 октября 2021 19:40
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Новости Беларуси. Новый год ближе, чем кажется. Кондитерские фабрики перешли на особый режим работы: все силы брошены на выполнение новогоднего заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков -1

Сладкие подарки фасуются в несколько смен. Только на гомельской фабрике «Спартак» в этом сезоне планируют подготовить около 800 тысяч подарочных баулов весом от 300 граммов до 2 килограммов каждый. Удивлять в 2021 году планируют не только новыми сладостями, но и оригинальной упаковкой.  

Сюжет Александра Добрияна.  

Николай Черненко в шутку называет себя главным помощником Деда Мороза. Вот уже шестой сезон он заведует новогодним конвейером. Всего за несколько месяцев под его руководством в этом цеху упакуют 800 тысяч подарков.  

«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков -4

Николай Черненко, начальник участка новогодней расфасовки СП ОАО «Спартак»:
Сезон начался довольно-таки интенсивно. Начали работать в двухсменном режиме. Все дети хотят своевременно получить подарки к Новому году. Все их очень ждут и надеются. У меня свои дети, они тоже очень ждут этого момента, ежедневно просят: папа, ну когда наконец уже ты принесешь подарки. Я стараюсь своевременно делать свою работу. Все планируем заранее. Особенно в этом году. Потому что объем работы большой.  

«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков -7

Ассортимент конфет в подарках в зависимости от веса колеблется от 13 до 49 наименований. Причем каждая пятая конфета – новинка 2021 года. Но не ассортиментом единым берутся новогодние объемы.  

«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков -10

Александр Добриян, корреспондент:
Каждую осень кондитерские фабрики переходят на особый режим работы. Однако создается впечатление, что операция «Новый год» здесь не заканчивается никогда. Например, к выбору дизайна подарков приступили еще в феврале. Этот красавец-тигр, кто еще не знает – символ будущего 2022 года, был выбран из более чем 40 вариантов. Под новогоднюю елку он принесет более килограмма сладостей.  

«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков -13

За последние десятилетия произошла настоящая революция в упаковке новогодних подарков. На смену картонной классике пришли плюшевые игрушки, жестяные ларцы, музыкальные шкатулки. Хит сезона – тубы с шикарной полиграфией. Но даже на первый взгляд самые привычные картонные упаковки сегодня уже совсем не те, что были раньше.  

«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков -16

Ирина Амельченко, начальник отдела упаковки СП ОАО «Спартак»:
Мы пользуемся этим приложением уже года три. Оно очень популярно среди наших покупателей. Да и мы сами, когда получаем эти баулы, эту новогоднюю упаковку, скачиваем приложение. Всегда очень приятно и весело. Всегда какое-то праздничное настроение и ожидание праздника и волшебства.  

«Дети спрашивают, ну когда уже». На гомельской фабрике «Спартак» начали фасовку новогодних подарков -19

4D-анимация, тематические игры для смартфона и увлекательные квесты на пути к сладкому призу. Новогодний подарок даже в эпоху высоких технологий не теряет своей актуальности и остается неотъемлемой частью главного праздника детства. И это уже само по себе волшебство.  

# Новый год # общество # Ирина Амельченко # Александр Добриян # Николай Черненко # Фотофакт

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