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Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии

05 ноября 2020 17:09
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Новости Беларуси. Минские таможенники пресекли незаконный канал поставки из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии-1

Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии-3

Речь идет о радиостанциях, видеокамерах, флагах и иной атрибутике с изображением незарегистрированной символики. За две недели от латвийских отправителей в наши почтовые отделения поступило порядка 1 000 таких предметов.

Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии-6

Андрей Садовский, заместитель начальника Минской региональной таможни:
В результате оперативных мероприятий минскими таможенниками пресечен незаконный канал поставки из Латвии радиостанций, видеокамер, флагов и иной атрибутики с изображением незарегистрированной символики. За две недели от латвийских отправителей в международных почтовых отправлениях в Республику Беларусь поступило порядка 1 000 таких предметов.

Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии-9

Установлено, что большинство пересылаемых предметов предназначалось для координации, организации и проведения несанкционированных массовых мероприятий.

# Таможня Беларуси # общество # Андрей Садовский # Фотофакт

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