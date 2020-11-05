Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии

Новости Беларуси. Минские таможенники пресекли незаконный канал поставки из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о радиостанциях, видеокамерах, флагах и иной атрибутике с изображением незарегистрированной символики. За две недели от латвийских отправителей в наши почтовые отделения поступило порядка 1 000 таких предметов.

Андрей Садовский, заместитель начальника Минской региональной таможни:

В результате оперативных мероприятий минскими таможенниками пресечен незаконный канал поставки из Латвии радиостанций, видеокамер, флагов и иной атрибутики с изображением незарегистрированной символики. За две недели от латвийских отправителей в международных почтовых отправлениях в Республику Беларусь поступило порядка 1 000 таких предметов.