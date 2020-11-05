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Госпогранкомитет рекомендует белорусам воздержаться от зарубежных поездок

05 ноября 2020 16:47
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет Беларуси рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна принимает все необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19. Особое внимание в этой работе уделяется предотвращению завоза заболевания из стран с неблагополучной эпидобстановкой. Поэтому Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж, особенно в сопредельные страны из-за планируемого закрытия ими своих границ.  

Госпогранкомитет рекомендует белорусам воздержаться от зарубежных поездок-1

Такое решение уже приняла Литва: она прекращает пропускать иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин как минимум до 29 ноября. А вот при въезде в Польшу, Украину, Латвию обязательно требование самоизоляции сроком до 14 дней. Подобные ограничения только на 10 дней действуют и при возвращении в Беларусь.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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