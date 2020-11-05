Госпогранкомитет рекомендует белорусам воздержаться от зарубежных поездок

Новости Беларуси. Госпогранкомитет Беларуси рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна принимает все необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19. Особое внимание в этой работе уделяется предотвращению завоза заболевания из стран с неблагополучной эпидобстановкой. Поэтому Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж, особенно в сопредельные страны из-за планируемого закрытия ими своих границ.