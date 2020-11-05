Задержан безработный минчанин, его подозревают в изготовлении и продаже наркотиков

Новости Беларуси. Марихуана, гашишное масло, почти 7 000 долларов и протестная атрибутика. Сотрудники наркоконтроля Минского РОВД задержали участника несанкционированных акций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нигде не работавший мужчина сообщил, что производит наркотики для себя, но у правоохранительных органов есть основания полагать, что часть из них поступила в продажу.

2 ноября был задержан 44-летний неработающий минчанин, у которого по месту жительства в столице было изъято 40 грамм марихуаны. Еще около 2 килограмм марихуаны и 230 грамм гашишного масла было обнаружено на его даче в Столбцовском районе.

Как пояснил сам задержанный, коноплю он вырастил в окрестностях деревни, а дома высушил и подготовил для дальнейшего употребления. Сам же изготовил и гашишное масло.