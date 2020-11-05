Задержан безработный минчанин, его подозревают в изготовлении и продаже наркотиков

Новости Беларуси. Марихуана, гашишное масло, почти 7 000 долларов и протестная атрибутика. Сотрудники наркоконтроля Минского РОВД задержали участника несанкционированных акций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Марихуана, гашишное масло, почти 7 000 долларов и протестная атрибутика. Сотрудники наркоконтроля Минского РОВД задержали участника несанкционированных акций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Нигде не работавший мужчина сообщил, что производит наркотики для себя, но у правоохранительных органов есть основания полагать, что часть из них поступила в продажу.
2 ноября был задержан 44-летний неработающий минчанин, у которого по месту жительства в столице было изъято 40 грамм марихуаны. Еще около 2 килограмм марихуаны и 230 грамм гашишного масла было обнаружено на его даче в Столбцовском районе.
Как пояснил сам задержанный, коноплю он вырастил в окрестностях деревни, а дома высушил и подготовил для дальнейшего употребления. Сам же изготовил и гашишное масло.
Мужчина пояснил, что наркотические средства изготовил для собственного употребления, однако у оперативников есть основания полагать, что мужчина занимался и сбытом наркотиков. В числе прочего у него были изъяты электронные весы, упаковочный материал, а также около 7 000 долларов США. С учетом того, что фигурант последние 7 лет нигде не работал, деньги могли быть им получены от реализации наркотиков.
В ходе проведения дальнейших мероприятий был установлен 53-летний житель деревни Драчково Смолевичского района, который находился с фигурантом в дружеских отношениях. Как оказалось, их объединяла не только дружба, но и общие интересы. В одной из комнат дома жителя Смолевичского района было оборудовано помещение для выращивания конопли, где последний культивировал 9 растений. Консультации по уходу за растениями и дальнейшему изготовлению марихуаны хозяину дома оказывал его ранее задержанный товарищ.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.