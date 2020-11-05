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Александр Лукашенко: заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом эта зараза

05 ноября 2020 17:04
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Новости Беларуси. По ходу эпидемии коронавируса при необходимости могут быть приняты и более жесткие ограничительные меры. Пока же пошли только на временное закрытие границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом эта зараза-1

В соседней Литве, например, каждый день фиксируют более полутысячи, а в Польше тысячи новых случаев инфицирования на каждые 100 тысяч человек. Решение вынужденное и точно не политическое, говорит Президент. Зачем испытывать на прочность нашу систему здравоохранения еще и завозными случаями?

Александр Лукашенко: заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом эта зараза-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом эта зараза. Поехали учиться туда – пусть учатся, поехали работать туда – пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются.

Александр Лукашенко: заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом эта зараза-7

А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Вот, говорит, уехал туда, а как зубок – дословно говорю – подлечить, приехал в Гродно. Чего ж так, не хватает квалификации? Да нет, там, говорит, в 10-15 раз дороже.

Поэтому всех надо ставить на место. Ничего не препятствуя, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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