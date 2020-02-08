Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей, Беларусь занимает первое место в мире»

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:

Конечно, проблема демографии, действительно, очень является актуальной для нашей Республики Беларусь. Я, наверное, позволю себе привести слова нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, с которыми он обратился к белорусскому народу и Парламенту в своём апрельском послании. Он сказал, что большинство стран мира, в том числе и развитых, задумываются о проблемах демографии. И для нашей страны эта тема также является очень актуальной. Это вопрос будущего, вопрос нашей государственности, нашей национальной идентичности. Это, действительно, так. Потому что проблема демографии позволяет обеспечивать и нашу безопасность. Не только демографическую, которая обозначена в нашей государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». Вот она сейчас, в 2020 году заканчивается. Будет разработана новая программа.

Конечно, это проблема мультидисциплинарная, потому что это проблема не только системы здравоохранения, где охрана репродуктивного здоровья, где создание условий для рождения здоровых детей, снижение младенческой, детской и материнской смертности – являются теми показателями, по которым мы оцениваем эффективность работы всей системы здравоохранения. Ведь по условиям, комфортным для материнства и для рождения детей, Республика Беларусь занимает первое место в мире – среди 179 стран и является лидером среди стран СНГ. Потенциал, конечно, огромнейший. Самая низкая среди стран СНГ, да и во всём мире младенческая смертность. Это 2,4 промилле на тысячу родившихся живыми.

И вместе с тем это и проблемы и министерства труда и социальной защиты. И мы сейчас задумываемся о том, как же нам стимулировать рождение, в чём причины снижения нашей рождаемости и какие пути решения этой проблемы. Объяснять их можно по-разному. Это и снижение количества женщин репродуктивного возраста, это и то, что наши женщины откладывают рождение детей на потом, стремятся получить образование, иногда – не одно, а несколько высших образований, создать карьеру, получить достаточно высокооплачиваемую работу и только потом завести ребёнка. А это «потом» говорит о том, что уже не остаётся времени для рождения последующих – второго, третьего или других детей. Кроме того, были проведены статистические исследования, которые говорят о том, что в сельской местности, всё-таки, женщины больше рожают. А если взять сельское население, в целом, то это всего лишь 23%. Больше горожан – соответственно, тут тоже мы видим определённую проблему.