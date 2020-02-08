Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. В Академии МВД 8 февраля прошел день открытых дверей. Познакомиться с учебой в главном милицейском вузе приехали будущие абитуриенты со всех областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им рассказали о правилах поступления, медицинских требованиях, особенностях учебного процесса и дальнейшей службе выпускников-офицеров. Кроме теории, гости получили и практические знания.

На специализированной выставке желающие смогли попробовать свои силы в сборке оружия, изучить ассортимент специального чемодана криминалиста, заглянуть в передвижные лаборатории и попробовать солдатскую кашу. Самым ярким моментом этого дня стали показательные выступления бригад по рукопашному бою и специального назначения внутренних войск МВД.

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Сегодня в Академию к нам приехали сотрудники кадровых подразделений ГУВД Мингорисполкома. И они всем желающим прямо сейчас оформляют документы для того, чтобы начать процедуру. Для того, чтобы стать нашим курсантом, должно быть такое яркое, жгучее желание помогать людям.

Хотелось бы работать в уголовном розыске, но, к сожалению, девушек туда не берут. И, скорее всего, пойду на факультет милиции.

К этому выбору я пришел еще очень давно. Я с детства хотел просто ходить в форме и служить на благо Родины. Вот и все, в принципе. Просто нравится Академия МВД.

Ежегодно Академия МВД принимает на обучение до 50 абитуриентов. Здесь готовят будущих следователей, экспертов-криминалистов, сотрудников ГАИ, оперативников и участковых инспекторов. Набирает популярность и такое новое направление, как «Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка». Академия уже выпустила первую двадцатку таких специалистов.