Прямой эфир

В преддверии Дня учителя в Минске наградили 29 педагогов

03 октября 2025 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Искренние поздравления и заслуженные награды тем, кто открывает дорогу в мир знаний, передает любовь к Родине и раскрывает таланты подрастающего поколения. В Минске в преддверии Дня учителя отметили 29 педагогов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В преддверии Дня учителя в Минске наградили 29 педагогов-2

Им вручили почетные грамоты и благодарности. Лучшие представители профессии получили нагрудные знаки «Отличник образования». Эта награда присуждается за значительный вклад в развитие образования, внедрение передового педагогического опыта и образцовое выполнение трудовых обязанностей. Также чествовали 27 ветеранов педагогического труда.

В преддверии Дня учителя в Минске наградили 29 педагогов-4

Наталия Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины:
В сфере образования я уже работаю 40 лет. 26 лет я работаю директором гимназии. Наверное, любая награда руководителя учреждения образования, да и не только учреждения образования, – это награда коллективу.

В преддверии Дня учителя в Минске наградили 29 педагогов-6

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Именно они готовят кадры для нашей столицы. А мы понимаем, что они не просто профессионалы и хорошо знают свой предмет. Они работают душой и сердцем, потому что они воспитывают наше подрастающее поколение.

В преддверии Дня учителя в Минске наградили 29 педагогов-8

Приятным дополнением вечера стали творческие подарки от белорусских артистов. Напомним, День учителя в нашей стране отметят уже в это воскресенье – 5 октября. В системе образования Минска работает более 32 тысяч педагогов.

# Образование в Беларуси # Учитель # Наталия Бушная # Марина Ильина

Другие новости рубрики

Все новости
Праздник тружеников – Лельчицы приняли областной фестиваль-ярмарку «Дажынкi-2025»
03 октября 2025 17:32

Праздник тружеников – Лельчицы приняли областной фестиваль-ярмарку «Дажынкi-2025»

Лукашенко предложил чаще использовать перепелиные яйца при организации школьного питания
03 октября 2025 17:28

Лукашенко предложил чаще использовать перепелиные яйца при организации школьного питания

Дзермант: «Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции»
03 октября 2025 17:25

Дзермант: «Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции»