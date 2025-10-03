В преддверии Дня учителя в Минске наградили 29 педагогов

Искренние поздравления и заслуженные награды тем, кто открывает дорогу в мир знаний, передает любовь к Родине и раскрывает таланты подрастающего поколения. В Минске в преддверии Дня учителя отметили 29 педагогов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Им вручили почетные грамоты и благодарности. Лучшие представители профессии получили нагрудные знаки «Отличник образования». Эта награда присуждается за значительный вклад в развитие образования, внедрение передового педагогического опыта и образцовое выполнение трудовых обязанностей. Также чествовали 27 ветеранов педагогического труда.

Наталия Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

В сфере образования я уже работаю 40 лет. 26 лет я работаю директором гимназии. Наверное, любая награда руководителя учреждения образования, да и не только учреждения образования, – это награда коллективу.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Именно они готовят кадры для нашей столицы. А мы понимаем, что они не просто профессионалы и хорошо знают свой предмет. Они работают душой и сердцем, потому что они воспитывают наше подрастающее поколение.