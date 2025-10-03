Прямой эфир

В Польше могут вывести из обращения самые мелкие монеты

03 октября 2025 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше могут вывести из обращения самые мелкие монеты – номиналом один и два гроша. Соответствующая петиция поступила в канцелярию президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уверяют, такая мера поможет сэкономить и наладить систему розничных платежей. Кароль Навроцкий инициативу поддержал, ссылаясь на опыт Бельгии, Нидерландов и США. По его словам, выпуск одно- и двухгрошевых монет обходится дороже их номинальной стоимости. 

На данный момент предложение изучается юристами. В руководстве страны уверены, что избавление от мелочи станет благом для поляков. Хотя у многих происходящее вызывает недоумение. Возможно, это новая стратегия властей по сокращению самого большого бюджетного дефицита среди стран ЕС.

# Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Более трети литовцев собираются экономить, чтобы оплатить счета за отопление
03 октября 2025 17:02

Более трети литовцев собираются экономить, чтобы оплатить счета за отопление

FT: Британия уже оказывает помощь Киеву с ударами вглубь РФ
03 октября 2025 14:04

FT: Британия уже оказывает помощь Киеву с ударами вглубь РФ

ЕС заморозил вопрос использования активов РФ для кредита Киеву
03 октября 2025 13:55

ЕС заморозил вопрос использования активов РФ для кредита Киеву