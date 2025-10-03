В Польше могут вывести из обращения самые мелкие монеты – номиналом один и два гроша. Соответствующая петиция поступила в канцелярию президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уверяют, такая мера поможет сэкономить и наладить систему розничных платежей. Кароль Навроцкий инициативу поддержал, ссылаясь на опыт Бельгии, Нидерландов и США. По его словам, выпуск одно- и двухгрошевых монет обходится дороже их номинальной стоимости.

На данный момент предложение изучается юристами. В руководстве страны уверены, что избавление от мелочи станет благом для поляков. Хотя у многих происходящее вызывает недоумение. Возможно, это новая стратегия властей по сокращению самого большого бюджетного дефицита среди стран ЕС.