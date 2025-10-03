Лукашенко анонсировал запрет на отчуждение земель сельхозназначения

Президент 3 октября посетил с рабочей поездкой Минскую область. К состоянию дел в центральном регионе глава государства традиционно подошел комплексно. В первую очередь поинтересовался ходом сева озимых. Как доложил губернатор, эти работы уже на финишной прямой. Обсудили также состояние сельхозтехники и отношение к ней аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы запомнили: никаких новых земель из сельхозугодий мы никому под строительство приусадебных участков давать не будем. У нас огромное количество участков в деревнях, старых, новых деревнях и так далее. Там, где еще можно осваивать, куда мы не влезли.

Вот я говорил о приусадебных участках, которые надо разработать в будущем году. Будет спрос очень серьезный, Косинец будет за это отвечать. Чтоб все распахали, ненужное убрали. Чтоб была деревня как деревня. А у нас так: я хочу что-то построить. Ну иди строй. В деревне же намоленное место, иди строй. Нет, я хочу вылезть на поле, здесь. Это исключено. Это единичные случаи – под инвестицией какие-то и так далее. И то, это все решение Президента: лес и сельхозугодия. Чтоб все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.