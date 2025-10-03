Дзермант: «Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции»

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции. Такой вывод можно сделать из анализа прошедших в Минске заседаний Евразийского межправсовета и заседания глав правительств СНГ. Это наши интеграционные объединения в северной части Евразии, в которых Беларусь играет ключевую роль.

О чем шла речь на этих встречах, что на них предлагает Беларусь? Прежде всего мы видим в ЕАЭС и СНГ серьезных субъектов формирования более справедливого многополярного и полицентричного мироустройства. Фактически мы и есть один из его центров. При этом ключевые экономические показатели у нас – рост ВВП на 4,5 % – это на самом деле подтверждают.

Однако главное, что нам необходимо сейчас, по словам Александр Лукашенко, – это сохранить единство, прежде всего в экономике. Читайте здесь.