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Дзермант: «Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции»

03 октября 2025 17:25
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ. 

Дзермант: «Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции»-2

Алексей Дзермант, политолог: 
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции. Такой вывод можно сделать из анализа прошедших в Минске заседаний Евразийского межправсовета и заседания глав правительств СНГ. Это наши интеграционные объединения в северной части Евразии, в которых Беларусь играет ключевую роль. 

О чем шла речь на этих встречах, что на них предлагает Беларусь? Прежде всего мы видим в ЕАЭС и СНГ серьезных субъектов формирования более справедливого многополярного и полицентричного мироустройства. Фактически мы и есть один из его центров. При этом ключевые экономические показатели у нас – рост ВВП на 4,5 % – это на самом деле подтверждают.

Однако главное, что нам необходимо сейчас, по словам Александр Лукашенко, – это сохранить единство, прежде всего в экономике. Читайте здесь. 

Дзермант: «Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции»-4

Отсюда же следует и поддержка Беларусью предложения о формате СНГ+ в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств – участников Содружества с международными партнерами. Например, идут переговоры об установлении более тесных отношений с ШОС. Особенно важным является вопрос о сопряжении СНГ и ЕАЭС, это помогает вместе решать экономические проблемы, особенно в реальном, производственном секторе.

Не секрет, что СНГ в свое время создавалось, как часто говорят, в качестве «формы цивилизованного развода» после распада СССР. И центробежные тенденции мы действительно наблюдаем уже более 30 лет, апогеем чего стал конфликт в Украине. Есть и другие примеры разнонаправленных, противоречивых интересов, их конфликта на нашем пространстве, активно подогреваемого внешними силами.

Далее смотрите в видео.

# Алексей Дзермант # Авторская журналистика на СТВ # ЕАЭС # СНГ

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