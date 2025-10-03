Дзермант: «Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Беларусь вновь показывает, что она локомотив евразийской интеграции. Такой вывод можно сделать из анализа прошедших в Минске заседаний Евразийского межправсовета и заседания глав правительств СНГ. Это наши интеграционные объединения в северной части Евразии, в которых Беларусь играет ключевую роль.
О чем шла речь на этих встречах, что на них предлагает Беларусь? Прежде всего мы видим в ЕАЭС и СНГ серьезных субъектов формирования более справедливого многополярного и полицентричного мироустройства. Фактически мы и есть один из его центров. При этом ключевые экономические показатели у нас – рост ВВП на 4,5 % – это на самом деле подтверждают.
Однако главное, что нам необходимо сейчас, по словам Александр Лукашенко, – это сохранить единство, прежде всего в экономике. Читайте здесь.
Отсюда же следует и поддержка Беларусью предложения о формате СНГ+ в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств – участников Содружества с международными партнерами. Например, идут переговоры об установлении более тесных отношений с ШОС. Особенно важным является вопрос о сопряжении СНГ и ЕАЭС, это помогает вместе решать экономические проблемы, особенно в реальном, производственном секторе.
Не секрет, что СНГ в свое время создавалось, как часто говорят, в качестве «формы цивилизованного развода» после распада СССР. И центробежные тенденции мы действительно наблюдаем уже более 30 лет, апогеем чего стал конфликт в Украине. Есть и другие примеры разнонаправленных, противоречивых интересов, их конфликта на нашем пространстве, активно подогреваемого внешними силами.
Далее смотрите в видео.