Лукашенко предложил чаще использовать перепелиные яйца при организации школьного питания

От глобальных целей в экономике до элементарного порядка на земле. Президент 3 октября посетил с рабочей поездкой Минскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К состоянию дел в центральном регионе глава государства традиционно подошел комплексно.

Генетикой в птицеводстве занимается 3-4 компании в мире. Они же и продают нам. Тогда вопрос: для чего нам вообще заниматься отечественной селекцией, вкладывать в это деньги?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Великобритании яйцо покупаете?

– Нет, яйцо они не продают. Суточного цыпленка.

– Вы хотели бы яйцо купить, а они говорят: нет, цыпленка покупайте. Завтра скажут, не дадим. Что?

– Вся генетика птицеводческая, она сосредоточена в трех-четырех компаниях, но не у нас. Это в основном Англия, Германия.

– И это их прибыль, и поэтому санкции ввести это себе во вред сильно, поэтому они с нами работают. Пару лет назад глава государства своим указом дал добро на строительство селекционно-генетического центра. Проект уникальный. Ответственный за это агрокомбинат «Дзержинский». Его руководитель, кажется, предусмотрел все. Даже локации под объекты. Но у Президента все равно есть вопросы. Почему затянули сроки?!

Почему он затянулся? Очень много новых технологий здесь применили. Плюс здесь оборудование. Во всех этих зданиях находится индивидуальная клетка. Это искусственное осеменение, это отдельная клетка на каждую курочку. Почему пошли строить вот эту и эту площадки? Для того чтобы ускорить процесс выхода на финальный результат. У нас генофонд на сегодняшний день сидит в старых зданиях. Мы от этого генофонда отбираем племенное яйцо и инкубируем его на своих инкубаторах, которые сегодня существуют. Затем мы сажаем, первую сдаем эту площадку, сажаем. Здесь птицы растут 4 месяца. За это время, к августу месяца 2026 года, мы выстраиваем вот эту площадку. В 4 месяца она переезжает сюда. И только в 10 месяцев мы можем по технологии отбирать отсюда яйцо. Это уже тот наш генофонд. Затем мы это яйцо направляем уже в свой чистый новый инкубатор. И заселяем опять уже сюда. И это нам здание нужно в сентябре-октябре 2027 года. Мы отбираем из тысячи курочек одну, отбираем яйцо опять в инкубатор и только здесь мы уже создаем после испытателя новый генофонд. На сегодняшний день наши ученые уже достигли 307 яиц и расход корма 1,36 в год. Мировая практика – где-то 320. Но я думаю, когда мы создадим идеальные условия для нашей птицы и сможем отслеживать все эти направления, мы уже на 310 выйдем после первого круга. И тогда мы в 2029-м – начале 2030 года создаем прародителей. У нас по плану выходит 1 миллион 100 цыплят. Для нашей страны необходимо 250 тысяч. Мы обеспечиваем всю нашу страну. И сегодня уже этим проектом интересуются русские наши братья.

– Александр Николаевич, мы правильно поступили, что ему отдали этот центр?

– Правильно.

– Компетенции мы могли забрать у него и развивать независимо.

– И кадры, и преемственность, и уже наработанная вся логистика. Мы правильно сделали.

– Вопрос в том, что здесь не будет дополнительных затрат по кормлению, по людям, по содержанию, по работе персонала. Здесь все делаем мы. А научной работой занимаются ученые.