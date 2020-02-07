Рачков о том, как улучшить демографическую ситуацию: «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – не белорусский путь»

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Анастасия Боброва: «Страны, где отцы принимают активное участие в воспитании, там суммарный коэффициент рождаемости лучше»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:

Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь. Всё-таки, здесь больше вызовов и угроз национальной идентичности и, я подчеркну, национальной безопасности.

Потому что опять же опыт европейский показывает, что мигранты – большинство из них не стремятся ассимилироваться в стране. Что такое – ассимилироваться? То есть это люди должны изучить наш язык, они должны принять нашу культуру и стать равноценными, частью нашего общества. Что на деле, что на практике получается – примеры, я думаю, всем известны.

Это анклавы, это там, где культивируется свой язык национального меньшинства. И отсюда, решая, вроде бы демографическую проблему, мы создаём иные проблемы. В первую очередь, в области национальной безопасности, общественной безопасности.