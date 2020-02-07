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Рачков о том, как улучшить демографическую ситуацию: «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – не белорусский путь»

07 февраля 2020 14:18
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь. Всё-таки, здесь больше вызовов и угроз национальной идентичности и, я подчеркну, национальной безопасности.

Потому что опять же опыт европейский показывает, что мигранты – большинство из них не стремятся ассимилироваться в стране. Что такое – ассимилироваться? То есть это люди должны изучить наш язык, они должны принять нашу культуру и стать равноценными, частью нашего общества. Что на деле, что на практике получается – примеры, я думаю, всем известны.

Это анклавы, это там, где культивируется свой язык национального меньшинства. И отсюда, решая, вроде бы демографическую проблему, мы создаём иные проблемы. В первую очередь, в области национальной безопасности, общественной безопасности.

Рачков о том, как улучшить демографическую ситуацию: «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – не белорусский путь»-1

# Государственная социальная политика # общество # Сергей Рачков

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