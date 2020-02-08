Задержится ли в Беларуси зима? Рассказываем о погоде в ближайшие дни

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ожидаются потепление и сильный ветер.

Как сообщает Белгидромет, 9 февраля в стране будет переменная облачность, вероятность осадков не превышает 5-10%. Местами прогнозируется гололедица, в Минской и Гомельской областях возможен слабый туман.

Ночью ожидается западный ветер, днём – юго-западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до -1… -4°C, днём потеплеет до +2… +4°C, в Брестской области – до +6°C.

10 февраля утром и днём пройдут мокрый снег и дожди, ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Скорость ветра составит 15-22 м/с. Ночью воздух остынет до -5… +2°C, днём – нагреется до +1… +8°C.

11 февраля временами ожидаются дождь и мокрый снег, местами слабый гололёд. Ночью в отдельных районах, днём по западу страны усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В тёмное время суток воздух охладится до -3… +3°C, днём потеплеет до 0… +5°C.

12 февраля в тёмное время суток почти по всей стране, в светлое – местами выпадет снег. Ночью и утром возможны слабые туман и гололёд. По западу республики скорость ветра будет достигать 15-18 м/с. Ночью столбик термометра будет показывать -4… +2°C, днём – -2… +4°C.

13 февраля в отдельных районах Беларуси прогнозируется кратковременный мокрый снег. Местами гололедица, в отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В тёмное время суток похолодает до -5… +2°C, днём столбик термометра поднимется до -2… +4°C.

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