Праздник тружеников – Лельчицы приняли областной фестиваль-ярмарку «Дажынкi-2025»
Сегодня в центре внимания Лельчицы. На «Дажынках» гуляют аграрии, которые отлично потрудились в страду. В райцентре к празднику обновили 186 объектов, среди которых и социально-значимые новостройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравление участникам и гостям фестиваля адресовал Президент. Как подчеркнул Александр Лукашенко: «В этот день мы чествуем хлеборобов и отлично знаем, что за растущими колонками цифр в сводках с полей стоит титанический труд сельчан. Читайте здесь.
Анна Корольчук о тех, кто сеет уверенность в завтрашнем дне.
Это не просто праздник окончания жатвы, а искренняя благодарность за щедрый дар земли и самоотверженный труд аграриев. Главные герои сегодняшнего фестиваля, хлеборобы юго-восточного региона, собрались в центре Лельчиц на большое шествие. Вместо трофеев в руках несут золотые снопы. Каждый колосок – как тихая победа над непогодой.
Лельчицы принимают областные «Дожинки» – на главной площади прошло чествование хлеборобов.
Кульминация праздника – торжественное чествование передовиков страды. Почти 500 экипажей в Гомельской области намолотили свыше тысячи тонн зерна, в том числе 36 молодежных. Так, Степан Жгельский в этом сезоне впервые сел за руль комбайна, но смог выйти в лидеры.
Степан Жгельский, старший комбайнер предприятия «Белоруснефть-Особино»:
Нравится техника. Решил пойти попробовать. Сперва на тракторе, потом помощником, а теперь комбайнером попробовал. Результатом, конечно, недоволен. Хотелось бы больше. А так понравилось. Мотивация есть.
Традицию встречать «Дожинки» с размахом заложили наши предки – она настолько сильна, что ни годы, ни войны не смогли ее уничтожить. Это важное напоминание всем. Пока есть хлеб на столе, пока село живет и трудится, пока звучат песни – будет жива и наша земля. Ведь именно из миллионов таких маленьких зерен, из тысяч простых, но таких важных дел и складывается Беларусь.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Прекрасный результат, хорошее настроение и праздник. Сегодня прозвучало со сцены, что это, наверное, самый заслуженный праздник, трудовой. И всегда, когда человек трудится, потом видит хороший результат – это дает много положительных эмоций.
Уже завтра аграрии вновь отправятся в поля – убирать кукурузу и заготавливать корма. А через год вновь соберутся вместе, чтобы похвастаться результатами труда и новыми достижениями. Статус фестивальной столицы региона Лельчицы передали Калинковичам.
Подробности в видео.