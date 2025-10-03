Праздник тружеников – Лельчицы приняли областной фестиваль-ярмарку «Дажынкi-2025»

Сегодня в центре внимания Лельчицы. На «Дажынках» гуляют аграрии, которые отлично потрудились в страду. В райцентре к празднику обновили 186 объектов, среди которых и социально-значимые новостройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление участникам и гостям фестиваля адресовал Президент. Как подчеркнул Александр Лукашенко: «В этот день мы чествуем хлеборобов и отлично знаем, что за растущими колонками цифр в сводках с полей стоит титанический труд сельчан. Читайте здесь. Анна Корольчук о тех, кто сеет уверенность в завтрашнем дне.

Это не просто праздник окончания жатвы, а искренняя благодарность за щедрый дар земли и самоотверженный труд аграриев. Главные герои сегодняшнего фестиваля, хлеборобы юго-восточного региона, собрались в центре Лельчиц на большое шествие. Вместо трофеев в руках несут золотые снопы. Каждый колосок – как тихая победа над непогодой. Лельчицы принимают областные «Дожинки» – на главной площади прошло чествование хлеборобов.

Кульминация праздника – торжественное чествование передовиков страды. Почти 500 экипажей в Гомельской области намолотили свыше тысячи тонн зерна, в том числе 36 молодежных. Так, Степан Жгельский в этом сезоне впервые сел за руль комбайна, но смог выйти в лидеры. Степан Жгельский, старший комбайнер предприятия «Белоруснефть-Особино»:

Нравится техника. Решил пойти попробовать. Сперва на тракторе, потом помощником, а теперь комбайнером попробовал. Результатом, конечно, недоволен. Хотелось бы больше. А так понравилось. Мотивация есть.