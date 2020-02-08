Дети о встрече с писателями на Минской книжной выставке: «У них очень интересные книги – хочется посмотреть, как они ведут себя в жизни»

Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. На Минской международной книжной выставке особенный день для самых юных читателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 февраля им показали, как «оживить» страницы любимых зимних сказок через экран смартфона. А представить одну из самых популярных польских детских книг «Лопуховое поле» лично приехала писательница Катажина Ририх. Анна Гончарова и другие известные детские авторы презентовали свои новинки на российском стенде.

Тем временем любимые книжные герои детей из мировых бестселлеров заговорили на белорусском языке: от Гарри Поттера до Карлсона и Пиноккио.

Сегодня более детский день, будут авторы, можно сказать даже наши любимые. Будет интересно их послушать, захватывающе так. Если честно, я больше всего люблю триллеры, ужасы.

А мне хочется увидеть авторов вживую, потому что у них очень интересные книги – хочется посмотреть, как они ведут себя в жизни.

Вообще я в первый раз здесь. Мне довольно интересно, я никогда не видела вживую авторов каких-то книг. Для мне что-то новое открывается. Мне очень нравится здесь находиться, слушать рассказы, как это создавалось и вообще про героев. Очень интересно.