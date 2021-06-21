Вся наша идеология строится на ВОВ? Эксперты о том, забываем ли мы историю до Второй мировой
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Смотрите, сейчас очень многие, оборачиваясь назад, на события 80-летней давности, рассуждают о том, как надо было, как не надо было поступать, кто виноват, почему так много жертв было. Но наверняка те люди, которые отдавали свои жизни, не задумывались об этом в тот момент. Почему они шли?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Вы сказали хорошую фразу: история не имеет сослагательного наклонения. Мы об этом должны помнить. Что бы могло быть – об этом пусть говорят другие. Уже свершилось. Мероприятия свершились, победа свершилась. Жертвы были, но они были во имя чего? Во имя родины, во имя того, чтобы сегодня жили мы. Во имя того, чтобы сегодня у нас была красивая страна.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это хорошие слова, они абсолютно яркие, четкие, чистые и мне понятные. Но есть люди, которые говорят. Знаете, вот эта фраза: победобесие. И очень часто обвиняют в том, что Беларусь забывает историю, например, до Великой Отечественной войны. У нас было Великое Княжество Литовское, у нас была история Речи Посполитой, у нас была история вхождения в состав Российской Империи. Но мы как будто забываем эту историю и начинаем говорить о том, что наша вся основная идеология строится на войне. Правильно это или нет? Я тоже задаюсь этим вопросом.
Николай Бузин:
Обратите внимание, мы говорим про Беларусь. Мы всю жизнь воюем. Мы в эпицентре сражений. Не своих сражений, иногда чужих. Но через нас ходили в одну сторону, в другую, а здесь жил народ, который всегда хотел иметь собственную государственность, собственные символы, собственное понимание о жизни. Он здесь был – это мы, белорусы. А теперь самое главное. Мы можем много говорить, но именно война – это наиболее яркое событие прошлого, XX столетия. Она просто прошла через душу каждого белоруса, и это правильно, что мы ее не забываем. Мы и не можем.
Алена Сырова:
Но были в нашей истории ведь и другие войны. Почему именно Великая Отечественная война?
Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
Дело, наверное, в том, что такой войны не было. Это шла война на уничтожение нации.
Кирилл Казаков:
Это был геноцид, это сейчас мы все говорим.
Сергей Гамолко:
Шла война, в которой должны была быть уничтожена наша нация. Немцы фотографировались возле плаката «русский должен умереть, чтобы мы жили». Вот и все. А когда говорят, что плохо подготовились к войне, были какие-то ошибки...
Кирилл Казаков:
В любой войне бывают ошибки, это тоже признать нужно.
Сергей Гамолко:
А кто к ней хорошо подготовился? Англия с Францией, которых за две недели уничтожили практически? Хотя у них было преимущество в силах. А, извините, против нас стояла вся объединенная Европа, как и сейчас стоит объединенная Европа, и тоже против нас. И точно также мы становимся врагом номер один сегодня, обратите внимание.
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